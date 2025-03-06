Семин о Хвиче: «Он звезда мирового футбола, видно, с каким удовольствием выходит на поле. Атакующее трио «ПСЖ» – Дембеле, Барколя, Кварацхелия – лучшее в мире»

Юрий Семин высоко оценил игру Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

Парижский клуб уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала ЛЧ (0:1). Хвича забил на 20-й минуте, но его гол был отменен из-за офсайда.

«Хвича выступает за лучший клуб Франции, играет в Лиге чемпионов – его переход был абсолютно правильным и своевременным решением. Видно, с каким удовольствием он выходит на поле, демонстрируя высочайший уровень. Он звезда европейского футбола. А, можно сказать, и мирового!

Сегодня атакующее трио «ПСЖ » – (Усман) Дембеле , (Брэдли ) Барколя и Хвича – лучшая линия нападения среди клубных команд», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».