Семин о Хвиче: «Он звезда мирового футбола, видно, с каким удовольствием выходит на поле. Атакующее трио «ПСЖ» – Дембеле, Барколя, Кварацхелия – лучшее в мире»
Юрий Семин высоко оценил игру Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».
Парижский клуб уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала ЛЧ (0:1). Хвича забил на 20-й минуте, но его гол был отменен из-за офсайда.
«Хвича выступает за лучший клуб Франции, играет в Лиге чемпионов – его переход был абсолютно правильным и своевременным решением. Видно, с каким удовольствием он выходит на поле, демонстрируя высочайший уровень. Он звезда европейского футбола. А, можно сказать, и мирового!
Сегодня атакующее трио «ПСЖ» – (Усман) Дембеле, (Брэдли) Барколя и Хвича – лучшая линия нападения среди клубных команд», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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