Тотти назвал Моуринью одним из лучших тренеров мира – Кассано заявил, что команды Жозе «играют как дерьмо». Франческо ответил: «Анчелотти, Капелло, Аллегри – разве у них красивый футбол?»

Франческо Тотти и Антонио Кассано поспорили о Жозе Моуринью и красивой игре.

«Для меня Моуринью – один из лучших тренеров в мире, если судить по его победам. Ты – типичный болельщик, который хочет, чтобы команда играла красиво, а не просто побеждала. Что лучше?» – спросил Тотти у Кассано.

«Я предпочитаю играть красиво и выигрывать. А команды Моуринью играют как дерьмо, но побеждают», – ответил Кассано .

«Моуринью, Аллегри , Капелло, Анчелотти . Разве их команды играют красиво? Нет, обычно. Играют футболисты, тренеры лишь подбирают им позиции. Нет никакой системы в стиле Гвардиолы или Клоппа. В конечном итоге важен результат. Может, ты и не играешь хорошо, но ты выигрываешь.

Эту «маленькую чашку» (так Кассано назвал Лигу конференций – Спортс’‘) еще надо выиграть. За два года в «Роме» Моуринью вывел команду в финал Лиги конференций и победил. Вышел в финал Лиги Европы и проиграл по пенальти. Что ему можно предъявить?

У каждого свое мнение, но я с тобой, Кассано, полностью не согласен. Куда бы он ни приходил, он побеждал. Мне нравятся тренеры, которые приносят трофеи. Как Капелло в «Роме». Когда мы узнали, что придет Капелло, мы все были в восторге», – заключил Тотти .