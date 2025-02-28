Журналист Падован о «Юве»: «Провал почти тотальный. Клуб потерял еще один год после трех сезонов при Аллегри. Мотта будет уволен в конце сезона, думаю»

Итальянский журналист высказался о состоянии дел в «Ювентусе».

«Провал почти тотальный, не хватает только того, чтобы «Юве» не попал в первую четверку. За одну неделю они вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Италии. «Юве» [в этом сезоне] не играл хорошо и не был убедителен, хотя и занимает четвертое место.

Он [Тиаго Мотта ] доказал необоснованность своего нахождения на тренерской скамейке «Юве», и в конце сезона он будет уволен, я думаю, не раньше. «Юве» потерял еще один год после трех сезонов при Аллегри . Это уже не тот «Юве», который должен ждать Годо (отсылка к пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» – Спортс’’), чтобы заслужить наше доверие», – сказал журналист Джанкарло Падован.