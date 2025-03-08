Анчелотти о Мбаппе: «Он не всегда в лучшей форме, это нормально. У игроков высокого уровня больше взлетов и падений, это генетика. Мы вышли в 1/8 ЛЧ во многом благодаря Килиану»

Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала» не смог отличиться результативными действиями в первом матче против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

«В матче с «Атлетико » он не сделал того, что делал в играх с «Ман Сити». В целом он справляется очень хорошо, мы им очень довольны. Мы должны учитывать, что он не всегда в лучшей форме. Сезон сложный, это нормально, особенно для игроков высокого уровня, у них больше взлетов и падений, это генетика.

У него все очень хорошо получается. Мы вышли в 1/8 фиала Лиги чемпионов во многом благодаря ему, он забил четыре гола в том противостоянии [с «Манчестер Сити»]», – сказал главный тренер «Реала ».