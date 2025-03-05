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  • Симеоне об 1:2 от «Реала»: «Атлетико» не сдался, не паниковал после быстрого гола, в этом главная заслуга команды. В ситуациях с пропущенными мы могли бы действовать лучше»
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Симеоне об 1:2 от «Реала»: «Атлетико» не сдался, не паниковал после быстрого гола, в этом главная заслуга команды. В ситуациях с пропущенными мы могли бы действовать лучше»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Реала».

«Матрасники» проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2. 

«Это была игра, в которой очень большую роль сыграла тактика, каждый старался использовать свои моменты по-своему. В ситуации с их голом мы могли бы действовать лучше.

Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику, которая возникает при столь раннем пропущенном голе. Она начали играть, завладела мячом, и благодаря этому пришел гол Хулиана [Альвареса], был прострел Джулиано [Симеоне], который Лино не смог замкнуть.

Второй тайм начался точно так же, с гола Браима в ситуации, когда мы могли бы действовать лучше. Чаша весов склонилась в их сторону благодаря тому, что Винисиус и Мбаппе очень хорошо работают на команду, и их потенциалу при игре на контратаках». 

О заменах 

«Мы выпустили Корреа и Серлота в линию атаки, у нас была сильная оборона, способная отразить контратаку соперника. Последний эпизод мог привести к нашему вылету... кто знает, может быть, в среду мы сыграем хорошо, – сказал Симеоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoБраим Диас
logoДжулиано Симеоне
logoСамуэл Лино
logoКилиан Мбаппе
logoХулиан Альварес
logoВинисиус Жуниор
logoАлександр Серлот
logoАнхель Корреа
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