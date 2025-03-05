«Симптоматично, что «Реал» победил, даже когда его самые опасные игроки Винисиус и Мбаппе сыграли не лучшим образом. Браим был великолепен». Лаудруп о дерби в ЛЧ

Микаэль Лаудруп высказался о победе «Реала» над «Атлетико».

«Мадрид » дома победил «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов . На 55-й минуте решающий гол забил хавбек Браим Диас .

«Браим провел отличный матч, особенно учитывая, что он играл на позиции полузащитника, где ему приходилось делать много вещей, к которым он не привык.

Он нападающий, но ему пришлось проделать много работы в оборонительной фазе. У него даже были судороги в конце, но он забил победный гол. Диас сыграл действительно великолепно.

Симптоматично, что «Реал» одержал победу в тот вечер, когда два его самых опасных игрока – Винисиус и Мбаппе – сыграли не лучшим образом», – сказал бывший полузащитник «Реала» Лаудруп в эфире Viaplay.

«Реал» красиво победил «Атлетико»: в матче три шедевра. Выиграли даже при провале Мбаппе и Винисиуса