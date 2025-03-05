Анчелотти о 2:1: «Сложная игра, как обычно. «Атлетико» временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Ждем ответной встречи, будет трудно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Атлетико».

«Сливочные» одержали победу со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Сложная игра, как обычно, против «Атлетико» это нормально. Мы хорошо начали, затем Хулиан [Альварес ] забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы работали хорошо, нашей целью было обеспечить себе небольшое примущество в счете, и мы этого добились.

Изначально мы планировали играть через фланги Винисиуса и Родриго . Первая атака удалась, но потом нам не хватало терпения. Мы форсировали игру, хотя должны были действовать в том же духе и удерживать соперника на его половине поля.

Команда усердно работала, хорошо оборонялась, «Атлетико» временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Наша команда играл компактно на протяжении почти всего матча.

– Вы отложили выход Модрича на поле после гола Браима. Вы хотели заменить Браима?

– Камавинга. Мы немного подождали, но мы хотели заменить Камавинга. Нам пришлось заменить его, потому что его беспокоила спина, и выпустить на поле Модрича, чтобы он показал свой уровень и класс.

Это была сложная игра. Я думаю, у нас есть небольшое преимущество, и мы будем с нетерпением ждать ответной встречи. Будет трудно, «Атлетико» будет давить немного сильнее, но игра будет равной.

Это 1/8, но это мог быть полуфинал или финал. Мы не рады тому, что играем с «Атлетико», и я не думаю, что «Атлетико» рад играть в 1/8 финала против мадридского «Реала», – сказал Анчелотти.