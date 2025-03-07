Газзаев о том, мог ли кто-то из нынешнего ЦСКА попасть в состав 2005 года: «Можно назвать Акинфеева. А дальше не могу сказать»
Валерий Газзаев отметил, мог ли кто-то из ЦСКА попасть в состав 2005 года.
«Давайте возьмем тот состав: Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич, Женя Алдонин – это все игроки национальной сборной.
Дальше: Красич, Олич, Вагнер, Карвальо. Вот я назвал вам весь состав. Все эти игроки очень высокого уровня, добившиеся больших успехов.
Из нынешнего ЦСКА можно назвать Акинфеева, но вы сами уже про него сказали. А дальше я не могу сказать», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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