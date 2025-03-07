Газзаев о том, мог ли кто-то из нынешнего ЦСКА попасть в состав 2005 года: «Можно назвать Акинфеева. А дальше не могу сказать»

Валерий Газзаев отметил, мог ли кто-то из ЦСКА попасть в состав 2005 года.

«Давайте возьмем тот состав: Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич, Женя Алдонин – это все игроки национальной сборной.

Дальше: Красич, Олич, Вагнер, Карвальо. Вот я назвал вам весь состав. Все эти игроки очень высокого уровня, добившиеся больших успехов.

Из нынешнего ЦСКА можно назвать Акинфеева, но вы сами уже про него сказали. А дальше я не могу сказать», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.