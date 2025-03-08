  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о Семаке: «Выиграть 6 чемпионатов России – искусство. То, как он работает, – это талант тренера»
30

Газзаев о Семаке: «Выиграть 6 чемпионатов России – искусство. То, как он работает, – это талант тренера»

Валерий Газзаев высоко отозвался о работе Сергея Семака в «Зените».

«Не стоит ли Семаку бросить себе вызов и попробовать уехать тренировать в Европу? Чтобы уехать тренировать в европейские чемпионаты, нужно, чтобы тебя кто-то пригласил, какие-то хорошие клубы. А что касается работы в «Зените», то там непростая работа.

То, как работает сегодня Семак, – это талант тренера. Он человек, который выиграл шесть чемпионатов России. Это искусство. Это искусство тренера. Не так просто мотивировать игроков каждый раз на то, чтобы они добивались больших успехов, достигали больших целей. Это очень сложно. Потому что они работают на пределе. Это и морально, и эмоционально, и психологически сложно, потому что у них нет возможности выйти и сыграть вполсилы. Это невозможно.

Один раз выиграть чемпионат – не проблема, а вот держать первое место на протяжении пяти, шести, семи лет – это очень сложно. Постоянно надо мотивировать. Я помню, когда мы очередной кубок выиграли, естественно, праздновали, и Красич мне говорит: «А что, на следующий год тоже надо кубок выигрывать?» Я говорю: «Уже забудь!» (смеется). Вот вам, пожалуйста, ответ. Если один раз мы уже выиграли, то все. Нет! Если ты хочешь все время быть наверху, то ты должен все время выигрывать», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России

Напомним, Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда взяла шесть чемпионатов России, два Кубка России и пять Суперкубков России.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoВалерий Газзаев
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газзаев о том, мог ли кто-то из нынешнего ЦСКА попасть в состав 2005 года: «Можно назвать Акинфеева. А дальше не могу сказать»
14вчера, 17:18
Семин о тренерских лицензиях Мостового и Аршавина: «Не стоит ждать предложений от топ-команд, надо просто идти работать. У них богатый опыт, есть идеи»
8вчера, 09:57
Газзаев призвал привлекать больше спортсменов в политику: «В России сложилось неправильное отношение к этому. Люди прославляли страну, их знают во всем мире. Если есть желание и понимание, почему нет?»
566 марта, 17:51
Газзаев о словах Мизулиной про легионеров: «Если есть сильный иностранец и слабый россиянин на одной позиции, почему нужно ставить менее подходящего по уровню?»
246 марта, 16:59
Главные новости
У «Оренбурга» 8 поражений подряд в РПЛ при Слишковиче. Клуб не побеждает 19 игр в лиге после матча со «Спартаком» в 1-м туре
39 минут назад
Инфантино заявил Трампу, что США могут выиграть ЧМ-2026. «Знает, что сказать», – пошутил президент страны
1818 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Факела», ЦСКА примет «Химки», московское «Динамо» против махачкалинского, «Ростов» играет с «Оренбургом» на выезде
464сегодня, 09:01Live
«Бро, ты не похож на меня. Ты уродлив». Роналду подшутил над копирующим его внешность фанатом перед игрой «Аль-Насра»
41сегодня, 10:05Фото
Помогите собраться футболисту РПЛ! Точно влезет все нужное?
сегодня, 10:00Спецпроект
Александр Панов: «Мы прекрасно жили в СССР. Скромно, но все было. В магазинах была колбаса одна, колбаса вторая. Не как сейчас – выбор из 500, не знаешь, какую взять»
178сегодня, 09:48
Хави о будущем: «Почему бы не возглавить другой клуб Ла Лиги? Хочу выиграть ЛЧ, Евро и ЧМ»
31сегодня, 09:20
Мелкадзе о том, будет ли Дзюба величайшим форвардом РПЛ, если побьет рекорд Кержакова: «В России играли нападающие и сильнее. Вы бы кого взяли: Дзюбу или Вагнера?»
46сегодня, 09:10
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Ренна», «Марсель» против «Ланса»
8сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА принимает «Динамо». Поддержите армейцев в братском кубковом дерби!
19 минут назадРеклама
«Ростов» выиграл первый матч после ухода Карпина – 2:1 с «Оренбургом». Забили Комличенко и Осипенко
2522 минуты назад
«Интер» – «Монца». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
29 минут назад
Константин Генич: «Химки» – это просто набор футболистов. У них нет, не было и не будет никакой выстроенной игры»
32 минуты назад
«Барселона» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1054 минуты назад
«Факел» – «Зенит». Энрике и Зделар в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
1659 минут назад
«Ренн» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 09:40
«Динамо» получит 120 млн рублей от Changan – почти вдвое больше, чем по прошлому соглашению. Часть суммы отдадут автомобилями
12сегодня, 09:38
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» в гостях у «Аль-Орубы», «Аль-Таавун» против «Дамака»
5сегодня, 09:15
Агент Баринова подтвердил, что игрок выбыл примерно на месяц: «Но зная его характер, возможно все будет быстрее»
сегодня, 08:55