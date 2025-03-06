Газзаев о словах Мизулиной про легионеров: «Если есть сильный иностранец и слабый россиянин на одной позиции, почему нужно ставить менее подходящего по уровню?»

Валерий Газзаев оценил предложение Екатерины Мизулиной снизить число легионеров.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» заявила , что ей бы хотелось видеть больше российских футболистов, нежели иностранцев.

«В любом клубе должна быть профессиональная конкуренция, и только благодаря ей нужно определять, кто достоин играть, не смотря на то, россиянин ты или нет. Просто если в команде есть сильный легионер и слабый россиянин на одной позиции, то почему нужно ставить заведомо менее подходящего по уровню игрока?

Можно посмотреть на европейский футбол, и мы увидим то же самое: и в Англии, и в Италии, и в Испании, и в других лигах играет множество легионеров, а представители данных стран работают и борются, чтобы выходить в стартовом составе.

Могу вспомнить пример из ЦСКА , когда на одной позиции был Жирков и сильный аргентинец Феррейра, но Юрий смог вырасти и добиться того, что он стал игроком старта, и все это лишь благодаря конкуренции. Конечно, мне бы хотелось, чтобы больше россиян играло, но это должно происходить только при успешной борьбе в конкуренции», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.