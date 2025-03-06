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  • Газзаев о словах Мизулиной про легионеров: «Если есть сильный иностранец и слабый россиянин на одной позиции, почему нужно ставить менее подходящего по уровню?»
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Газзаев о словах Мизулиной про легионеров: «Если есть сильный иностранец и слабый россиянин на одной позиции, почему нужно ставить менее подходящего по уровню?»

Валерий Газзаев оценил предложение Екатерины Мизулиной снизить число легионеров.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что ей бы хотелось видеть больше российских футболистов, нежели иностранцев. 

«В любом клубе должна быть профессиональная конкуренция, и только благодаря ей нужно определять, кто достоин играть, не смотря на то, россиянин ты или нет. Просто если в команде есть сильный легионер и слабый россиянин на одной позиции, то почему нужно ставить заведомо менее подходящего по уровню игрока?

Можно посмотреть на европейский футбол, и мы увидим то же самое: и в Англии, и в Италии, и в Испании, и в других лигах играет множество легионеров, а представители данных стран работают и борются, чтобы выходить в стартовом составе.

Могу вспомнить пример из ЦСКА, когда на одной позиции был Жирков и сильный аргентинец Феррейра, но Юрий смог вырасти и добиться того, что он стал игроком старта, и все это лишь благодаря конкуренции. Конечно, мне бы хотелось, чтобы больше россиян играло, но это должно происходить только при успешной борьбе в конкуренции», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Екатерина Мизулина
лимит на легионеров
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЮрий Жирков
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