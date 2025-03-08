Хавбек «Факела» Щетинин перед «Зенитом»: «Рассчитываем на победу. Будет тяжелая игра с неприятным соперником, но все зависит от нас»

Михаил Щетинин высказался в преддверии матча «Факела» с «Зенитом».

Игра 20-го тура Мир РПЛ состоится сегодня в Воронеже.

«Мы играем дома с «Зенитом ». Если брать домашние матчи с топ-соперниками, то ни у «Динамо», ни у ЦСКА не было преимущества. У нас есть страсть до последних минут и мы рассчитываем на победу, потому что нам нужно набирать очки в каждом матче.

Да, будет тяжелая игра с неприятным соперником, но все зависит от нас. Мы сейчас в тяжелой ситуации, поэтому нужно выигрывать каждую встречу», — сказал полузащитник «Факела».

После 19 матчей «Факел » занимает в таблице 15-е место, «Зенит» – 2-е.