Хавбек «Факела» Щетинин перед «Зенитом»: «Рассчитываем на победу. Будет тяжелая игра с неприятным соперником, но все зависит от нас»
Михаил Щетинин высказался в преддверии матча «Факела» с «Зенитом».
Игра 20-го тура Мир РПЛ состоится сегодня в Воронеже.
«Мы играем дома с «Зенитом». Если брать домашние матчи с топ-соперниками, то ни у «Динамо», ни у ЦСКА не было преимущества. У нас есть страсть до последних минут и мы рассчитываем на победу, потому что нам нужно набирать очки в каждом матче.
Да, будет тяжелая игра с неприятным соперником, но все зависит от нас. Мы сейчас в тяжелой ситуации, поэтому нужно выигрывать каждую встречу», — сказал полузащитник «Факела».
После 19 матчей «Факел» занимает в таблице 15-е место, «Зенит» – 2-е.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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