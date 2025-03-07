Защитник «Факела» Калинин перед «Зенитом»: «Уже показывали, что можем биться на равных и набирать очки в матчах с ним. Постараемся сделать это снова»

Игорь Калинин высказался в преддверии матча «Факела» с «Зенитом».

Игра 20-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Воронеже.

«Ждем очень тяжелый матч, но надеемся на успех. Мы в прошлые два сезона показывали, что можем биться на равных с «Зенитом » и набирать очки в матчах с ним. Постараемся это сделать снова.

Считаю, что у нас хорошая команда, способная на многое. С учетом турнирного положения отступать некуда — надо играть на победу в каждой встрече», – сказал защитник «Факела ».