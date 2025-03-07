Защитник «Факела» Калинин перед «Зенитом»: «Уже показывали, что можем биться на равных и набирать очки в матчах с ним. Постараемся сделать это снова»
Игорь Калинин высказался в преддверии матча «Факела» с «Зенитом».
Игра 20-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Воронеже.
«Ждем очень тяжелый матч, но надеемся на успех. Мы в прошлые два сезона показывали, что можем биться на равных с «Зенитом» и набирать очки в матчах с ним. Постараемся это сделать снова.
Считаю, что у нас хорошая команда, способная на многое. С учетом турнирного положения отступать некуда — надо играть на победу в каждой встрече», – сказал защитник «Факела».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости