Калинин считает, что судьи предвзяты к «Факелу»: «Это факт. Почему столько решающих ошибок именно против нас, причем постоянно?»
– Как к людям у меня нет никаких претензий к судьям, просто хочется, что трактовка моментов была справедливой и честной.
– Почему вы считаете, что к «Факелу» относятся предвзято?
– Это факт. Либо это человеческий фактор, что против нас делают ключевые ошибки, и я не говорю про какие‑то мелкие фолы. Но почему столько решающих ошибок именно против «Факела», причем постоянно?
– Нет ощущения, что кто‑то не хочет видеть «Факел» в РПЛ?
– Не знаю. А кто? Кто мог бы быть настолько могущественным?
– Павел Каманцев не исключил, что во второй части чемпионата матчи могут судить иностранные судьи из Саудовской Аравии и Белоруссии. Как вы считаете, что‑то изменится в работе арбитров с их приходом?
– Честно, не знаю. У нас же играют легионеры, пусть и иностранные судьи тоже работают, – сказал защитник «Пари НН».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий