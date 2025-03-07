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Калинин считает, что судьи предвзяты к «Факелу»: «Это факт. Почему столько решающих ошибок именно против нас, причем постоянно?»

Игорь Калинин подозревает судей в предвзятости к «Факелу».

– Как к людям у меня нет никаких претензий к судьям, просто хочется, что трактовка моментов была справедливой и честной.

Почему вы считаете, что к «Факелу» относятся предвзято?

– Это факт. Либо это человеческий фактор, что против нас делают ключевые ошибки, и я не говорю про какие‑то мелкие фолы. Но почему столько решающих ошибок именно против «Факела», причем постоянно?

Нет ощущения, что кто‑то не хочет видеть «Факел» в РПЛ?

– Не знаю. А кто? Кто мог бы быть настолько могущественным?

Павел Каманцев не исключил, что во второй части чемпионата матчи могут судить иностранные судьи из Саудовской Аравии и Белоруссии. Как вы считаете, что‑то изменится в работе арбитров с их приходом?

– Честно, не знаю. У нас же играют легионеры, пусть и иностранные судьи тоже работают, – сказал защитник «Пари НН».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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