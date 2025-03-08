Радимов о «Краснодаре»: «Если вратарь — лучший в команде в двух матчах подряд, то это плохо говорит об игре. Все полевые игроки хуже голкипера»

Владислав Радимов отметил зависимость «Краснодара» от Станислава Агкацева.

В пятницу вратарь «быков» отразил пенальти в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Если вратарь — лучший в команде в двух матчах подряд, то это плохо говорит об игре «Краснодара ». Все полевые игроки хуже вратаря. Когда голкипер перестанет выручать, команда начнет терять очки.

Если же Агкацев пойдет по пути Сафонова, то это неплохо для клуба. Получат хорошие деньги и смогут подготовить еще одного, третьего классного вратаря», — сказал бывший футболист сборной России.

«Краснодар» громит «Пари НН» – с красотой Батчи и сэйвом Агкацева с пенальти