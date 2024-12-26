Нигматуллин о главных вратарях РПЛ: «Назову Максименко – он готов к Европе. Агкацев – один из ведущих голкиперов России»

Руслан Нигматуллин назвал лучших вратарей в РПЛ.

– Виталий Кафанов твердо утверждает, что из вратарей Максименко – готовый игрок для Европы. Согласны?

– Максименко мне очень нравится. Он один из моих желанных амбассадоров для моего бренда Nigma. Это связано с его статусом и мастерством.

Соглашусь с Кафановым – он готов к Европе.

Но надо ли ему это? Любому футболисту надо попробовать атмосферу европейского чемпионата из топ-5 лиг. Максименко играет ведущую роль в одном из популярных клубов России.

Надо миллион раз подумать, прежде чем делать шаг, чтобы не делать ошибки.

– Кто сейчас главный вратарь в РПЛ?

– Назову в первую очередь Максименко. Неплохо начал сезон Латышонок , но дальше травма помешала.

Агкацев сейчас один из ведущих голкиперов страны. Лунев добавил уверенности, в том числе Лещуку, но ошибок не избежал.

У Лантратова был ключевые ошибки, но он сильный вратарь. Илье надо избежать ошибок весной, чтобы быть в топе в конце сезона, – бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.