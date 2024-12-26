Нигматуллин о главных вратарях РПЛ: «Назову Максименко – он готов к Европе. Агкацев – один из ведущих голкиперов России»
– Виталий Кафанов твердо утверждает, что из вратарей Максименко – готовый игрок для Европы. Согласны?
– Максименко мне очень нравится. Он один из моих желанных амбассадоров для моего бренда Nigma. Это связано с его статусом и мастерством.
Соглашусь с Кафановым – он готов к Европе.
Но надо ли ему это? Любому футболисту надо попробовать атмосферу европейского чемпионата из топ-5 лиг. Максименко играет ведущую роль в одном из популярных клубов России.
Надо миллион раз подумать, прежде чем делать шаг, чтобы не делать ошибки.
– Кто сейчас главный вратарь в РПЛ?
– Назову в первую очередь Максименко. Неплохо начал сезон Латышонок, но дальше травма помешала.
Агкацев сейчас один из ведущих голкиперов страны. Лунев добавил уверенности, в том числе Лещуку, но ошибок не избежал.
У Лантратова был ключевые ошибки, но он сильный вратарь. Илье надо избежать ошибок весной, чтобы быть в топе в конце сезона, – бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
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