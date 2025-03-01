Станислав Агкацев: «Если бы трансфер Сафонова в «ПСЖ» не состоялся, мне бы пришлось искать другую команду. Я бы пересидел в «Краснодаре»
Станислав Агкацев рассказал, как повлиял на него переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Ты ведь был одним из первых, кто узнал о трансфере Сафонова в «ПСЖ»?
– Я знал, что есть интерес от европейского клуба. Ни для кого не секрет: если бы не состоялся трансфер Матвея, наверное, мне бы пришлось искать другую команду. Потому что я бы элементарно пересидел.
До какого-то момента вратарь может прогрессировать в тренировочном процессе и доберется до определенного предела, но без игровой практики прогресса не будет. Мне кажется, в тот момент я дошел до предела – и дальше бы деградировал, если бы не играл. Поэтому от будущего Матвея зависело и мое будущее.
Так что – да, мне говорили, что к нему есть интерес. Но название клуба я узнал одновременно со всеми, – сказал вратарь «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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