Байдачный о матче «Зенита» и БАТЭ: «Важен с политической точки зрения – у России и Беларуси хорошие отношения»
Анатолий Байдачный отметил значимость товарищеского матча между «Зенитом» и БАТЭ.
Игра пройдет 22 марта на «Газпром Арене».
«У каждого тренера есть задачи на товарищеские матчи. БАТЭ всегда был хорошей командой, поэтому для них это в первую очередь возможность сыграть с сильной командой.
С политической точки зрения матч тоже важен, так как у России и Беларуси хорошие отношения. Что касается результата, он неважен. Главное, чтобы зрители были и получилась хорошая игра», – сказал бывший тренер минского «Динамо» и клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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