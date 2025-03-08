Байдачный о матче «Зенита» и БАТЭ: «Важен с политической точки зрения – у России и Беларуси хорошие отношения»

Анатолий Байдачный отметил значимость товарищеского матча между «Зенитом» и БАТЭ.

Игра пройдет 22 марта на «Газпром Арене».

«У каждого тренера есть задачи на товарищеские матчи. БАТЭ всегда был хорошей командой, поэтому для них это в первую очередь возможность сыграть с сильной командой.

С политической точки зрения матч тоже важен, так как у России и Беларуси хорошие отношения. Что касается результата, он неважен. Главное, чтобы зрители были и получилась хорошая игра», – сказал бывший тренер минского «Динамо» и клубов Мир РПЛ .