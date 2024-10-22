  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев об объединенном чемпионате: «Беларусь – спортивная страна, неплохая идея. Но обязательно надо согласовать с УЕФА – мы все-таки планируем вернуться в ЛЧ»
18

Депутат Свищев об объединенном чемпионате: «Беларусь – спортивная страна, неплохая идея. Но обязательно надо согласовать с УЕФА – мы все-таки планируем вернуться в ЛЧ»

Дмитрий Свищев поддержал идею объединенного чемпионата России и Беларуси.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.

«Это идея не новая, такие слухи ходят уже давно. Говорили, что одну-две белорусские команды сначала должны допустить до чемпионата России. Но самое главное, чтобы уровень клубов из Беларуси соответствовал тому уровню, который сейчас есть в РПЛ. То есть можно сделать уровень выше, но нельзя ниже. Если белорусские команды соответствуют этому уровню и критериям, почему нет?

Тем более, у нас есть еще дополнительные лиги, которые могут принять клубы из Беларуси. Например, Первая лига. В общем, специалисты из РФС и Белорусской федерации должны внимательно обсудить вопрос. И если это действительно пойдет на пользу развития футбола, я только за объединение.

Беларусь – спортивная страна, там любят спорт, понимают спорт. Там большие традиции, в том числе и футбольные традиции, мы все помним, как минское «Динамо» и БАТЭ блистали в еврокубках. Поэтому, в принципе, идея-то неплохая, но это должно пойти на пользу развития обеих стран. Но работы огромное количество. Много разных вопросов, которые необходимо решить.

И обязательно надо согласовать с УЕФА объединение чемпионатов России и Беларуси. Чтобы потом не получилось так, что нельзя в еврокубки. Все-таки все клубы мечтают играть в Лиге чемпионов, и мы тоже туда планируем вернуться», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
logoПервая лига
logoвысшая лига Беларусь
logoБАТЭ
logoДинамо Минск
Государственная дума
logoАБФФ
logoДмитрий Свищев
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рафинья о матче с «Баварией»: «То, что было в наших последних матчах – позор, но «Барса» не думает о реванше. Хотим взять 3 очка»
3 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» в гостях у «Факела», «Спартак» против «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Ахмат»
224 минуты назад
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября
722 минуты назад
Кроос не собирается тренировать: «Нет, даже если Анчелотти позовет в «Реал». Тренеру сложнее, чем игроку, он отвечает за всех, приходит первым и уходит последним»
223 минуты назад
Экс-капитан «Рубина» Харламов о распорядке в СИЗО: «Как у олимпийского спортсмена – подъем, завтрак, английский, тренировка, два часа игры в шахматы. За 7 лет 600 книг прочитал»
2935 минут назад
Агент Миранчука Шпинев о «Сьоне»: «Антон поехал в цивилизованную страну – любит швейцарский сыр, шоколад и часы, наверное. Рассчитываем, что итальянский клуб заплатит 5-8 млн евро через год-полтора»
4244 минуты назад
АБФФ об объединенном чемпионате с Россией: «Вопрос не прорабатывался. Мы и РФС – члены УЕФА, создавать совместные лиги нам запрещено»
1952 минуты назад
Моуринью о составе «Фенербахче»: «Иногда игроки, которых вы считаете феноменальными, не являются таковыми. Не хочу публично обсуждать, почему играет один, а не другой»
7сегодня, 11:19
Сегодня международный день клавиши Caps Lock. Приходите работать в Спортс’’ ПРОДУКТОВЫМ ДИЗАЙНЕРОМ!
сегодня, 11:00Вакансия
Кроос о завершении карьеры: «Сначала сказали детям, в «Реале» первым узнал Анчелотти, а через час – Перес. Решение принял вместе с женой – это почти единственный человек, кого я слушаю»
18сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
54 минуты назад
Роша уехал в Бразилию к беременной жене. ЦСКА отпустил игрока на несколько дней
113 минут назад
«Акрон» принимает «Рубин». Приходите на домашний матч против казанцев!
20 минут назадРеклама
«Челси» предлагал «Боруссии» Дортмунд Чилуэлла летом. Немецкий клуб отказался от трансфера
237 минут назад
Экс-вратарь «Фенербахче» Демирел о Моуринью: «Клуб полон печали и безысходности, мы ждали изменений, но этого не произошло. Теперь они будут играть с семью защитниками, ведя 2:1?»
557 минут назад
«Йылдыз все еще маленький игрок, 20-летний Тотти 6 раз прошел бы его. Это не вина Кенана, «Юве» правильно делает, что вкладывает в него». Директор Corriere dello Sport Дзадзарони о 19-летнем хавбеке
5сегодня, 11:05
Венесуэла о возможном матче с Россией: «Будем согласовывать с РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, это позволит укрепить наши отношения»
5сегодня, 11:02
Директор «Пари НН» об «огороде» в Нижнем: «Не пятерка, но и не тройка, оцениваем поле на четыре с плюсом по пятибалльной системе. Оно выдержало два матча за два дня»
сегодня, 10:45
Рюдигера привлекает идея перейти в лигу Саудовской Аравии. Уходить из «Реала» в 2025-м защитник не планирует (Relevo)
4сегодня, 10:35
Леонид Слуцкий: «Усталость игроков «Шеньхуа» на пике. Нужен баланс, чтобы успешно сыграть в чемпионате и ЛЧ»
3сегодня, 10:14