Депутат Свищев об объединенном чемпионате: «Беларусь – спортивная страна, неплохая идея. Но обязательно надо согласовать с УЕФА – мы все-таки планируем вернуться в ЛЧ»

Дмитрий Свищев поддержал идею объединенного чемпионата России и Беларуси.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.

«Это идея не новая, такие слухи ходят уже давно. Говорили, что одну-две белорусские команды сначала должны допустить до чемпионата России. Но самое главное, чтобы уровень клубов из Беларуси соответствовал тому уровню, который сейчас есть в РПЛ . То есть можно сделать уровень выше, но нельзя ниже. Если белорусские команды соответствуют этому уровню и критериям, почему нет?

Тем более, у нас есть еще дополнительные лиги, которые могут принять клубы из Беларуси. Например, Первая лига. В общем, специалисты из РФС и Белорусской федерации должны внимательно обсудить вопрос. И если это действительно пойдет на пользу развития футбола, я только за объединение.

Беларусь – спортивная страна, там любят спорт, понимают спорт. Там большие традиции, в том числе и футбольные традиции, мы все помним, как минское «Динамо » и БАТЭ блистали в еврокубках. Поэтому, в принципе, идея-то неплохая, но это должно пойти на пользу развития обеих стран. Но работы огромное количество. Много разных вопросов, которые необходимо решить.

И обязательно надо согласовать с УЕФА объединение чемпионатов России и Беларуси. Чтобы потом не получилось так, что нельзя в еврокубки. Все-таки все клубы мечтают играть в Лиге чемпионов, и мы тоже туда планируем вернуться», – сказал депутат Госдумы.