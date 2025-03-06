«Зенит» сыграет с БАТЭ 22 марта на «Газпром Арене»
«Зенит» проведет товарищеский матч против белорусской команды.
22 марта на «Газпром Арене» петербуржцы встретятся с БАТЭ, начало – в 17:00.
Игра пройдет в рамках Winline Суперсерии, стоимость билетов – от 300 рублей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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