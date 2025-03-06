«Зенит» сыграет с БАТЭ 22 марта на «Газпром Арене»

«Зенит» проведет товарищеский матч против белорусской команды.

22 марта на «Газпром Арене» петербуржцы встретятся с БАТЭ , начало – в 17:00.

Игра пройдет в рамках Winline Суперсерии, стоимость билетов – от 300 рублей.