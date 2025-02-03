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Байдачный об испанце Алосе во главе Беларуси: «Могу понять, если пригласят тренера из России — это наши друзья. Когда приглашают врагов — нет. Своих людей надо ценить»

Анатолий Байдачный против иностранных тренеров в белорусском футболе.

С лета 2023 года сборную Беларуси возглавляет испанец Карлос Алос.

«Я всегда против иностранных специалистов. Я всегда поддерживаю наших тренеров, которым нужно давать работу, в которых надо верить. Нельзя разбрасываться нашими кадрами. 

Вот был, например, Георгий Кондратьев — тренер национальной сборной. Человек, который отдал себя белорусскому футболу и как игрок, и как тренер. Он и со мной работал, грамотный человек. Его убрали, после него сборная начала лучше играть? Нет. 

Вы убрали своего человека, облили его грязью с ног до головы, своего местного, витебского парня. Они думают: «Давайте Жору выпихнем, возьмем испанца». Откуда он? Молодежную сборную Казахстана вроде тренировал...  Ну, так нельзя! Своих людей надо ценить, помогать им. Смотрю на это все, меня просто поражает.

Страна надеется на свои ресурсы, на другой путь вступила в своем развитии, а мы все приглашаем кого-то. Если Испания хороша в футболе — это не значит, что любой испанец является тренером. Сейчас лучшие клубы Испании — «Реал» и «Барселону» — тренируют не испанцы, а итальянцы и немцы. А у нас стереотипы: если испанец, значит, все — это Гвардиола! 

Надо меньше своих хаять, а, напротив, поддерживать. Да, будут неудачи. Нет такого тренера, который пришел – и все стало хорошо. Я могу понять, если пригласят тренера из России — это наши друзья, тут я согласен. У нас и менталитет один, и взгляды одни, и все остальное. А когда приглашают наших врагов — нет», — сказал бывший тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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