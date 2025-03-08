Карпин о Дугласе в сборной России: «Кто лучший левый защитник РПЛ? Что-то надо еще объяснять?»
– В расширенном списке значится защитник Дуглас Сантос. Очевидно, он размышляет, как быть, играть ли за Россию. Он советовался с вами?
– Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном – значит, будет вызов.
– Вам известно, к какому решению склоняется Сантос?
– Не знаю. Если он не заинтересован, то должен сообщить об этом в РФС. Не мне лично.
– Вы, наверное, должны слышать мнения и разговоры: у нас что, своих футболистов не хватает?
– Спрошу: кто лучший левый защитник чемпионата России последних сезонов?
– Дуглас Сантос.
– Правильно.
– И все же. Неужели своих нет?
– А я повторю вопрос: кто лучший левый защитник? Есть ли у него российский паспорт? Паспорт есть. Еще что-то надо объяснять? – сказал главный тренер сборной России.
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