Семин о Дугласе в сборной России: «Почему не вызвать, если он сильнее других? Какая разница, какой он национальности? Пусть играет сильнейший»

Юрий Семин положительно относится к вызову Дугласа Сантоса в сборную России.

Ранее родившийся в Бразилии защитник «Зенита » вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.

«Я нормально отношусь к тем, кто играет в нашем чемпионате и имеет наше гражданство. Самое главное в этой ситуации [когда вызывают в сборную России], чтобы они [натурализованные игроки] были сильнее других футболистов на этой позиции. Карпин берет самых сильных, и он имеет на это полное право. Эти ребята играют в чемпионате РПЛ , мы их постоянно видим.

Почему их не вызывать в сборную, если они сильнее других? Это совершенно справедливо. Пусть играет сильнейший. Какая разница, кто он, какой национальности? Это никакой роли не играет», – сказал бывший тренер сборной России.

И все же… Какое спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?