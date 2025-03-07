Семин о Дугласе в сборной России: «Почему не вызвать, если он сильнее других? Какая разница, какой он национальности? Пусть играет сильнейший»
Юрий Семин положительно относится к вызову Дугласа Сантоса в сборную России.
Ранее родившийся в Бразилии защитник «Зенита» вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.
«Я нормально отношусь к тем, кто играет в нашем чемпионате и имеет наше гражданство. Самое главное в этой ситуации [когда вызывают в сборную России], чтобы они [натурализованные игроки] были сильнее других футболистов на этой позиции. Карпин берет самых сильных, и он имеет на это полное право. Эти ребята играют в чемпионате РПЛ, мы их постоянно видим.
Почему их не вызывать в сборную, если они сильнее других? Это совершенно справедливо. Пусть играет сильнейший. Какая разница, кто он, какой национальности? Это никакой роли не играет», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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