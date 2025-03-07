Валерий Непомнящий: «У Соболева будут шансы в «Зените», но он точно не игрок основы. Саша пока не тянет этот уровень»
Валерий Непомнящий оценил игру Александра Соболева в «Зените».
«Конечно, шансы у Соболева в «Зените» еще будут, но сейчас он точно не игрок основного состава, пока Саша этот уровень не тянет. Хочется, чтобы он заиграл, забивал и не пропал как футболист.
Посмотрим, многое может случиться – если Соболев будет забивать после каждого выхода на замену, заработает место в основе. Но пока кажется, что ему лучше будет уйти в аренду летом», – сказал бывший тренер.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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