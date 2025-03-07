Агент Маньяков: «Соболев проходит испытание хейтом и деньгами. Он похож на Дзюбу – их не ломает критика, а раззадоривает. Надеюсь, и спортсмен в его душе еще не умер»

Александр Маньяков считает, что Александр Соболев добьется успеха в «Зените».

– Вы еще верите, что Соболев заиграет в «Зените»?

– Верю. Саша – сильный форвард. По-спортивному злой, упертый.

Сейчас проходит испытание хейтом и деньгами. Первое вряд ли выбьет из колеи. В этом плане Соболев похож на Дзюбу . Их не ломает критика – наоборот, раззадоривает, подпитывает энергетически.

Второй фактор тоже надо учитывать. Для многих российских футболистов жирный контракт с «Зенитом» – предел мечтаний. Возможность обеспечить себя, прикладывая минимум усилий. Даже если сидишь на скамейке, денежки все равно капают.

Мне кажется, Соболев и эту проблему способен преодолеть. Говорю как человек, который несколько лет с ним сотрудничал.

Парень азартный, «затравной», любит бросать вызов себе, соперникам, общественности... Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер, – сказал футбольный агент Александр Маньяков .