Агент Маньяков: «Соболев проходит испытание хейтом и деньгами. Он похож на Дзюбу – их не ломает критика, а раззадоривает. Надеюсь, и спортсмен в его душе еще не умер»
– Вы еще верите, что Соболев заиграет в «Зените»?
– Верю. Саша – сильный форвард. По-спортивному злой, упертый.
Сейчас проходит испытание хейтом и деньгами. Первое вряд ли выбьет из колеи. В этом плане Соболев похож на Дзюбу. Их не ломает критика – наоборот, раззадоривает, подпитывает энергетически.
Второй фактор тоже надо учитывать. Для многих российских футболистов жирный контракт с «Зенитом» – предел мечтаний. Возможность обеспечить себя, прикладывая минимум усилий. Даже если сидишь на скамейке, денежки все равно капают.
Мне кажется, Соболев и эту проблему способен преодолеть. Говорю как человек, который несколько лет с ним сотрудничал.
Парень азартный, «затравной», любит бросать вызов себе, соперникам, общественности... Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер, – сказал футбольный агент Александр Маньяков.
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