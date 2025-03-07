«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием: «Уважаемый Александр! Поздравляем Вас с праздником и желаем успехов на футбольном поле»
«Зенит» поздравил Александра Соболева с днем рождения.
«Александру Соболеву – 28! 🥳 7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения.
Уважаемый Александр! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов на футбольном поле и побед вместе с сине-бело-голубыми!
С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
Соболев перешел в «Зенит» в 2024 году из «Спартака». В 12 матчах Мир РПЛ за петербуржский клуб нападающий не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости