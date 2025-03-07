Писарев о Соболеве против ЦСКА: «Было видно желание показать себя. Нырки? Он падал, поскольку чувствовал, что есть касание»

Николай Писарев высказался о симуляциях Александра Соболева.

– После матча «Зенит» – ЦСКА больше говорили не о самой игре, а об Александре Соболеве, который запомнился двумя нырками в штрафной за 15 минут на поле.

– Соболев вышел на совсем небольшое количество времени. Что-то пытался сделать, обострял.

Нырки? Он падал, потому что чувствовал, что есть касание. А трактовки ведь сейчас какие: один судья скажет, что достаточное касание, а другой – нет.

У Соболева было видно желание показать себя. Пока не будем торопиться с выводами, – сказал тренер сборной России.