Мостовой о Соболеве: «Рано говорить, что он похоронил карьеру, 28 лет – самый расцвет для футболиста. Он забьет «Спартаку» и вернет уверенность, думаю»

Александр Мостовой верит в успех Александра Соболева.

Сегодня, 7 марта, форвард «Зенита » празднует свой 28-й день рождения.

«У Соболева впереди еще года четыре на высоком уровне. 28 лет – самый расцвет для футболиста. Рано говорить, что Соболев похоронил карьеру.

Да, сейчас неудачный период, но все может измениться за два-три матча. Думаю, он забьет «Спартаку» в ближайшем матче и вернет уверенность», – сказал бывший футболист красно-белых.

«Спартак » дома примет «Зенит» 16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ .

Соболев перешел в «Зенит» в 2024 году из «Спартака». В 12 матчах Мир РПЛ за петербуржский клуб нападающий не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.