Батраков забил впервые за шесть матчей. У хавбека «Локо» 11 голов и 2-е место в списке бомбардиров Мир РПЛ
Алексей Батраков забил впервые за 4 месяца.
Полузащитник «Локомотива» открыл счет в матче с «Ахматом» в 20-м туре Мир РПЛ. Ассистировал ему на 16-й минуте вингер Сергей Пиняев.
Батраков прервал безголевую серию, насчитывавшую пять матчей. Сегодняшний гол стал для него 11-м в текущем чемпионате России. Алексей идет на втором месте в списке бомбардиров лиги, уступая лишь Манфреду Угальде из «Спартака» (16 мячей).
Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь.
«Локомотив» – «Ахмат» – 1:0. Батраков забил с паса Пиняева. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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