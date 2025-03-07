Батраков забил впервые за шесть матчей. У хавбека «Локо» 11 голов и 2-е место в списке бомбардиров Мир РПЛ

Алексей Батраков забил впервые за 4 месяца.

Полузащитник «Локомотива » открыл счет в матче с «Ахматом » в 20-м туре Мир РПЛ . Ассистировал ему на 16-й минуте вингер Сергей Пиняев .

Батраков прервал безголевую серию, насчитывавшую пять матчей. Сегодняшний гол стал для него 11-м в текущем чемпионате России. Алексей идет на втором месте в списке бомбардиров лиги, уступая лишь Манфреду Угальде из «Спартака» (16 мячей).

Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь .

«Локомотив» – «Ахмат» – 1:0. Батраков забил с паса Пиняева. Онлайн-трансляция