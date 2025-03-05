Грулев о том, что Пиняев прочитал одну книгу в жизни: «Ничего необычного – кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит. Читаю на сборах, понемногу на английском»

Вячеслав Грулев не удивлен тем, что Сергей Пиняев прочитал всего одну книгу.

Ранее полузащитник «Локомотива » заявил : «Единственное, что я в жизни прочитал – это был Марк Твен. Что-то про остров».

– Кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит читать. Не вижу тут ничего необычного.

– А сам читаешь?

– Не так много, как хотелось бы. С детьми сложнее находить на книги время. А на сборах читаю.

– Что, например?

– Вообще разное. Прочитал «Билли Саммерса» Стивена Кинга – начал «Маркетинговые войны».

Понемногу практикую чтение на английском, учу язык. Беру книгу, которую когда-то прочитал на русском и более-менее знаю содержание, и пытаюсь читать в оригинале, – сказал нападающий «Пари НН ».