«Романцев воспитывал игроков, работал со своими, а Семаку покупают уже готовых хорошего качества. Их нельзя сравнивать». Колосков о тренерах «Зенита» и «Спартака»

Вячеслав Колосков не готов сравнивать Сергея Семака с Олегом Романцевым.

«Олег Иванович работал в совершенно других условиях, нежели Семак.

Романцев работал со своими футболистами: советскими и российскими. Он их воспитывал. А Семаку покупают уже готовых игроков хорошего качества.

В этом и есть колоссальная разница между ними. Семака и Романцева никак нельзя сравнивать. Все-таки одно дело, когда ты сам готовишь команду и футболистов, другое – когда тебе их покупают.

Они оба хорошие тренеры. Но никогда не забуду слова Анатолия Тарасова, с которым был хорошо знаком и работал: «Хороший тренер – это тот, кто добился высоких результатов, или тот, кто воспитал много выдающихся футболистов».

Романцев добился и того, и того. Олег Иванович воспитал целую плеяду выдающихся футболистов, большая часть которых играла за рубежом», – сказал почетный президент РФС.