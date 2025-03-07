«Романцев воспитывал игроков, работал со своими, а Семаку покупают уже готовых хорошего качества. Их нельзя сравнивать». Колосков о тренерах «Зенита» и «Спартака»
«Олег Иванович работал в совершенно других условиях, нежели Семак.
Романцев работал со своими футболистами: советскими и российскими. Он их воспитывал. А Семаку покупают уже готовых игроков хорошего качества.
В этом и есть колоссальная разница между ними. Семака и Романцева никак нельзя сравнивать. Все-таки одно дело, когда ты сам готовишь команду и футболистов, другое – когда тебе их покупают.
Они оба хорошие тренеры. Но никогда не забуду слова Анатолия Тарасова, с которым был хорошо знаком и работал: «Хороший тренер – это тот, кто добился высоких результатов, или тот, кто воспитал много выдающихся футболистов».
Романцев добился и того, и того. Олег Иванович воспитал целую плеяду выдающихся футболистов, большая часть которых играла за рубежом», – сказал почетный президент РФС.
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