Колосков о словах матч-агента ФИФА про игру сборных США и России: «Чистой воды популизм. От национальной ассоциации заявлений пока не слышали»

Вячеслав Колосков оценил вероятность проведения товарищеского матча Россия – США.

Ранее такую возможность допустил матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста.

«К этой инициативе отношусь как к популистскому заявлению. На фоне встречи [делегаций США и России] в Эр-Рияде и сближения матч-агент решил проявить себя и объявить якобы заинтересованность. Но матч-агент ничего не решает, решение принимает национальная ассоциация футбола, а от нее мы пока никаких заявлений не слышали. Поэтому теоретически это возможно, но это дело не ближайшего будущего, честно говоря.

Хотя тем и интереснее, сыграть было бы неплохо. Провести успешные переговоры, снять напряженность в отношениях двух государств и сыграть такой матч — было бы замечательно. В той же Саудовской Аравии провести эту игру, хорошее было бы завершение. А так, считаю, что это чистой воды популизм», — сказал почетный президент РФС.