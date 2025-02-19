Колосков о словах матч-агента ФИФА про игру сборных США и России: «Чистой воды популизм. От национальной ассоциации заявлений пока не слышали»
Ранее такую возможность допустил матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста.
«К этой инициативе отношусь как к популистскому заявлению. На фоне встречи [делегаций США и России] в Эр-Рияде и сближения матч-агент решил проявить себя и объявить якобы заинтересованность. Но матч-агент ничего не решает, решение принимает национальная ассоциация футбола, а от нее мы пока никаких заявлений не слышали. Поэтому теоретически это возможно, но это дело не ближайшего будущего, честно говоря.
Хотя тем и интереснее, сыграть было бы неплохо. Провести успешные переговоры, снять напряженность в отношениях двух государств и сыграть такой матч — было бы замечательно. В той же Саудовской Аравии провести эту игру, хорошее было бы завершение. А так, считаю, что это чистой воды популизм», — сказал почетный президент РФС.
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