Колосков о Дзюбе и рекорде: «Сравнение с гонкой Овечкина в НХЛ – чепуха. Не вижу никакого праздника. По поводу достижения Кержакова парад был на Красной площади?»
36-летний нападающий «Акрона» отличился в матче с 19-го тура Мир РПЛ «Пари НН» (1:2) и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.
– Готовит ли РФС чествование или специальное мероприятие по случаю рекорда Дзюбы?
– Я к этому отношения не имею, надо звонить Митрофанову или даже в РПЛ Алаеву. Но не думаю, что что-то будет планироваться. Не такое уж это и масштабное явление в российском футболе. В свое время Никита Павлович Симонян забивал 34 гола за сезон, вот это был бомбардир.
Во-первых, вы не по адресу. Во-вторых, не вижу в рекорде Дзюбы никакого праздника, кроме как для самого Артема. Мы его, конечно, все поздравим с этим достижением, но не более того.
– Почему? Дзюба станет самым лучшим бомбардиром среди россиян.
– Ну и что? Когда Кержаков достиг этой отметки, мы праздновали что ли? Парад был на Красной площади по этому поводу? Пусть это достижение останется достижением. Я не вижу здесь причин для праздника.
– Некоторые болельщики сравнивают достижение Дзюбы с гонкой Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.
– Не надо ерундой заниматься. Сравнение НХЛ с чемпионатом России по футболу? Чепуха. Вы же серьезные люди и понимаете, что это абсолютно несовместимые вещи. Космос и обычная мирская жизнь, – сказал почетный президент РФС.
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