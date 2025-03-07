Карпин о том, с каких пор Дзюба не входит в расширенный список сборной: «С тех пор, как в него не входит Смолов. Когда нас отстранили»
Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в расширенном списке сборной.
– С каких пор в этот список не входит Дзюба?
– С тех пор, как в него не входит [Федор] Смолов.
– Когда это было? Примерно?
– Когда нас отстранили.
– Вас вопросы о Дзюбе, наверное, раздражают.
– Да много всяких вопросов. «Кто будет капитаном». Еще про сахар, сладкое, мучное. Но вы про это, кстати, не спросили. Значит, понимание уже есть, – сказал главный тренер сборной России.
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