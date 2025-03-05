Андронов о нырках Соболева: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда, Дзюба таким не был. Неймаровщина для бедных»

Алексей Андронов высмеял Александра Соболева за его нырки.

«Зенит » и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

«Я думаю, более смешного и жалкого одновременно игрока в российском футболе не было никогда.

Дзюба таким не был, например. Это такая неймаровщина для бедных 🤷🏼‍♂️. Радим красавец, по делу пришил! 💪🏻» – написал спортивный комментатор Андронов .

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