Андронов о нырках Соболева: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда, Дзюба таким не был. Неймаровщина для бедных»
Алексей Андронов высмеял Александра Соболева за его нырки.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.
«Я думаю, более смешного и жалкого одновременно игрока в российском футболе не было никогда.
Дзюба таким не был, например. Это такая неймаровщина для бедных 🤷🏼♂️. Радим красавец, по делу пришил! 💪🏻» – написал спортивный комментатор Андронов.
Радимов о падениях Соболева: «Дельфин ныряет гораздо артистичнее и интереснее. А так падает, может, пингвин какой-нибудь»
Соболев дважды сдельфинил ради пенальти: судья не поверил, а соперники наорали
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости