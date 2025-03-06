Алдонин о тактике ЦСКА: «Ромб Николича мне не понравился по предсезонке. Если бы «Зенит» реализовал парочку моментов, никто бы им не восторгался»

Евгений Алдонин выразил сомнения насчет тактики ЦСКА.

Команда Марко Николича сыграла вничью с «Зенитом» в 19-м туре Мир РПЛ (0:0).

«Если говорить про ромб Николича, который все обсуждают, могу сказать, что по предсезонке он мне не понравился. По одной игре с «Зенитом » тактическую схему сложно оценивать. Если бы в начале матча петербуржцы реализовали парочку своих моментов, то никто бы и не восторгался ромбом.

Нужно смотреть на дистанции, четыре-пять матчей точно потребуется. Но результат нужен здесь и сейчас, это время пролетит очень быстро, и чемпионат закончится.

ЦСКА вполне по силам дотянуться до тройки лидеров. Все теряют очки. Мы видим, что и «Зенит» оступается, и «Краснодар» не смог дома переиграть «Крылья», которые оказались этаким крепким орешком для команды Мусаева. Только благодаря Агкацеву черно-зеленые ушли от поражения.

Так что Николичу и красно-синим нужно бороться до последнего, стараться врываться в гонку за медали», – сказал бывший полузащитник ЦСКА .