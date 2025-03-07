Пьянич об изучении русского: «Понимаю уже гораздо больше, язык похож на балканские. Нужно еще чуть времени, но я продвигаюсь»
Миралем Пьянич рассказал об изучении русского языка.
— В октябре ты сказал, что тебе хватит пять месяцев, чтобы выучить русский язык. Прошло почти четыре. Как успехи?
— Я пытаюсь. Понимаю я уже гораздо больше. Ваш язык похож на балканские – некоторые слова я понимаю сразу.
Мне нужно ещё чуть-чуть времени, но я продвигаюсь. В команде стараюсь разговаривать на русском языке, — сказал боснийский полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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