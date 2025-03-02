Симеоне о 21 голе Альвареса в 40 матчах за «Атлетико»: «Необычный, даровитый игрок. Такими же в свое время были Суарес и Вилья»
Диего Симеоне оценил результативность Хулиана Альвареса.
Форвард «Атлетико» забил победный гол в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (1:0), выйдя на замену на 59-й минуте. Всего в 40 играх за мадридцев на счету аргентинца 21 мяч.
«Когда его трансфер состоялся, мы были очень рады, потому что это необычный игрок, таким же в свое время был Суарес. Такие игроки обладают даром, они особенные, таким же в свое время был Вилья.
Мне нравится его скромность, то, как он работает, усиливает левый фланг или ждет на скамейке выхода на поле», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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