Маскерано об 1+3 Суареса в игре с «Хьюстоном»: «Один из 5 лучших центрфорвардов в мире за последние 10 лет. Тренировать такого игрока – привилегия»

Хавьер Маскерано назвал Луиса Суареса одним из лучших центрфорвардов в мире.

Сегодня 38-летний уругваец забил гол и сделал 3 ассиста в матче МЛС с «Хьюстоном» (4:1).

«За все, что он сделал в футболе, его можно назвать одним из пяти лучших центрфорвардов в мире за последние 10 лет. Он играл в великих командах и очень сильно повлиял на каждого [одноклубника]. Не только в «Барселоне», но и в «Ливерпуле », и в «Атлетико ».

Разумеется, для меня тренировать такого игрока – это привилегия», – сказал тренер «Интер Майами ».