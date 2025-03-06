«МЮ» выиграл 1 из 5 последних матчей. Дальше – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в последних пяти играх.
Команда Рубена Аморима не сумела обыграть «Сосьедад» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.
Начиная с 16 февраля манкунианцы дважды сыграли вничью (с «Эвертоном» в АПЛ и «Сосьедадом» в ЛЕ) и дважды уступили («Тоттенхэму» в АПЛ и «Фулхэму» по пенальти в Кубке Англии). Единственная победа за эти недели – над «Ипсвичем» (3:2) в чемпионате.
9 марта «МЮ» примет «Арсенал», а 13-го проведет ответную игру против «Сосьедада».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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