Судьи назначили пенальти в ворота «МЮ» за руку Бруну в матче с «Сосьедадом». Ойарсабаль забил
«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти от «Реал Сосьедад».
Испанская команда принимает английскую в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1, второй тайм).
На 67-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи углового. Главный арбитр встречи Иван Кружльяк назначил 11-метровый в пользу хозяев, ознакомившись с повтором эпизода на мониторе.
Микель Ойарсабаль поразил ворота соперника и сравнял счет, пробив в левый от себя угол.
Отметим, что на 56-й минуте Фернандеш получил желтую карточку за споры с арбитром.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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