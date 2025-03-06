Судьи назначили пенальти в ворота «МЮ» за руку Бруну в матче с «Сосьедадом». Ойарсабаль забил

«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти от «Реал Сосьедад».

Испанская команда принимает английскую в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1, второй тайм).

На 67-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи углового. Главный арбитр встречи Иван Кружльяк назначил 11-метровый в пользу хозяев, ознакомившись с повтором эпизода на мониторе.

Микель Ойарсабаль поразил ворота соперника и сравнял счет, пробив в левый от себя угол.

Отметим, что на 56-й минуте Фернандеш получил желтую карточку за споры с арбитром.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции Okko