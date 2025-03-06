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  • Победа «Спартака» над «Марселем» в 2010-м – одно из главных «ограблений» в истории ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – «Ливерпуль» (2025) и «Челси» – «Барселона» (2009) тоже в списке
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Победа «Спартака» над «Марселем» в 2010-м – одно из главных «ограблений» в истории ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – «Ливерпуль» (2025) и «Челси» – «Барселона» (2009) тоже в списке

Goal выложил список главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов.

Автор статьи перечислил «самые драматичные примеры того, как команды, находившиеся в режиме выживания, крали победу».

В десятку попали следующие игры:

1. «Аякс» – «Милан» (0:1) в сезоне-2003/04.

2. «Челси» – «Барселона» (1:1) в сезоне-2008/09.

3. «Марсель» – «Спартак» (0:1) в сезоне-2010/11.

4. «Интер» – «Трабзонспор» (0:1) в сезоне-2011/12.

5. «Челси» – «Барселона» (1:0) в сезоне-2011/12.

6. «Лилль» – «Бавария» (0:1) в сезоне-2012/13.

7. «Бенфика» – «Боруссия» (1:0) в сезоне-2016/17.

8. «Аякс» – «Бенфика» (0:1) в сезоне-2021/22.

9. «Ливерпуль» – «Реал» (0:1) в сезоне-2021/22.

10. «ПСЖ» – «Ливерпуль» (0:1) в сезоне-2024/25.

«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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