Победа «Спартака» над «Марселем» в 2010-м – одно из главных «ограблений» в истории ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – «Ливерпуль» (2025) и «Челси» – «Барселона» (2009) тоже в списке
Goal выложил список главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов.
Автор статьи перечислил «самые драматичные примеры того, как команды, находившиеся в режиме выживания, крали победу».
В десятку попали следующие игры:
1. «Аякс» – «Милан» (0:1) в сезоне-2003/04.
2. «Челси» – «Барселона» (1:1) в сезоне-2008/09.
3. «Марсель» – «Спартак» (0:1) в сезоне-2010/11.
4. «Интер» – «Трабзонспор» (0:1) в сезоне-2011/12.
5. «Челси» – «Барселона» (1:0) в сезоне-2011/12.
6. «Лилль» – «Бавария» (0:1) в сезоне-2012/13.
7. «Бенфика» – «Боруссия» (1:0) в сезоне-2016/17.
8. «Аякс» – «Бенфика» (0:1) в сезоне-2021/22.
9. «Ливерпуль» – «Реал» (0:1) в сезоне-2021/22.
10. «ПСЖ» – «Ливерпуль» (0:1) в сезоне-2024/25.
«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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