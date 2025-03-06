Разбор Палагина и Лукомского.

«Ливерпуль» победил «ПСЖ» в Париже (1:0) . По содержанию невероятно однобоко: хозяева тотально доминировали, но волшебные сэйвы Алиссона оставили англичан в игре, а мудрые замены Арне Слота подарили шанс на чудесное спасение (ну или ограбление – зависит от вашей оптики).

Такая степень преимущества соперника над «Ливерпулем» – вообще не норма. Реакции Слота на кризисную ситуацию тоже заслуживают внимания. Здесь множество ракурсов, которые хотелось бы препарировать.

Команда Луиса Энрике подошла вообще без потерь. Состав читался, исходя из игрового рисунка в последние месяцы. Сюрпризов по выбору игроков не было вообще. Лишь мини-неожиданности в позициях.

Например, обычно глубже всех в полузащите располагается Фабиан Руис – в этом матче функция перешла к Витинье, но как обычно были частые смены позиций. То же самое про выход Хвичи справа, во-первых, уже не первый раз, во-вторых, все равно атакующие игроки менялись позициями в постоянных атаках «Парижа».

Ключевой интригой у «Ливерпуля» было, сохранит ли Слот схему с четверкой хавов (новинка последних матчей) или доверится проверенному по сезону варианту, когда впереди атакующая тройка плюс поддерживающий из глубины Доминик Собослаи? Выбрал проверенное. Поэтому в основе вышел Диогу Жота. Луис Диас расположился слева. Конкуренции у колумбийца не было: Коди Гакпо не успел восстановиться.

Главная эмоция матча – тотальность доминирования «ПСЖ». Особенно в первом тайме. В этом сезоне еще никто не зажимал команду Слота в такой степени. Владение – 71% на 29%. Ближе всех был «Сити» в матче, где «Ливерпуль» передавал инициативу (34%). Особенность того матча: «Ливерпуль» чувствовал себя комфортно и допустил всего 0,6 xG. Здесь же соперник забрал мяч, территорию и действительно штамповал моменты.

Правда мощнейшее и уникальное достижение. Попробуем разложить ключевые причины такого рисунка.

Причина №1: «Ливерпуль» начисто отказался от коротких розыгрышей

Одна из ключевых причин доминирования «Парижа» – нежелание «Ливерпуля» заигрывать с прессингом. Перед матчем Слот отмечал, что «ПСЖ» не просто давит персонально, но еще и в агрессивной манере старается отнять мяч (не всегда идет в комплекте, но у «Парижа» именно так). «Ливерпуль» доказывал, что может разделаться даже с таким типом прессинга, а в этот раз Слот не рискнул.

Показательно, что «Ливерпуль» выходил через длинный пас, даже когда «ПСЖ» оставлял кого-то свободным .

Такая же реакция на то, что «ПСЖ» врубает полноценный персональный режим.

Характерная фишка – выносы Вирджила ван Дейка из вратарской. Вероятно, видели в голландце игрока, который сможет забросить мяч еще глубже Алиссона. Иногда он подменял бразильца в этой роли.

В первом тайме основными направлениями были фланги. Целились в две дуэли – Диас vs Маркиньос и Мо Салах vs Нуну Мендеш. В первом случае могли использовать преимущество в скорости. Во втором – топовое мастерство египтянина. Защитники «ПСЖ» потушили угрозу. Диас и Салах либо не добирались до мяча, либо не успевали скинуть партнеру, приняв под давлением. В результате владение слишком легко возвращалось «Парижу».

После перерыва Слот внес несколько изменений. Выбрали строго одну зону для передач – левый фланг. Пытались нагружать ее не только Диасом – рядом открывались Жота и Собослаи. Пару мячей удалось выиграть, но ситуацию изменило не сильно. Даже если цеплялись, все равно не могли провести комбинацию даже из пяти передач.

Единственное исключение – эпизод с голом. В нем сошлось и нежелание разыгрывать через короткий пас (варианты были), и вынос в сторону левого фланга, который перегружает несколько игроков. Особый комплимент – Дарвину Нуньесу. Первый и единственный за матч эпизод, когда игрок «Ливерпуля» не просто выиграл борьбу, но и верно расценил ситуацию после .

Причина №2: «ПСЖ» усмирил прессинг «Ливерпуля» и полностью захватил первую стадию

В самом начале матче «Ливерпуль» не отказывался от давления. Важный нюанс, который характеризует стартовые намерения гостей. Они точно не собирались так много времени проводить на своей половине.

Просто у «Ливерпуля» ничего не получалось в прессинге. Ключевая причина – движение и качества Витиньи. В самой начальной стадии португалец опускался к Джанлуиджи Доннарумме и защитникам для получения мяча.

Он никогда не паниковал и классно находил продолжения. Иногда даже вскрывал дыры в давлении «Ливерпуля».

Еще один нюанс: при владении «ПСЖ» выстраивался в структуру 3+2. В опорной при таких моментах чаще всех были Витинья и Жоау Невеш. Фабиан Руис оказывался выше.

Обычно «ПСЖ» в этой стадии использует 3+1, а рядом с защитниками в опорной мяч продвигает Руис. Это отличный вариант на матчи, где соперник заведомо не готов оказывать давление. Тут же Энрике перевел в более глубокие позиции португальцев, что дало команде еще больше контроля, а «Ливерпуль» лишало возможностей даже эпизодически поддавливать опорную .

Причина №3: контрпрессинг «Парижа»

«ПСЖ» использовал любимую игрушку Юргена Клоппа против «Ливерпуля». Выдали один из лучших контратакующих перфомансов сезона. Постоянно и максимально интенсивно накрывали сразу после потери.

Контрпрессинг – это стадия, где важнее всего синхронность и контроль момента потери. Здесь речь не о ходе под конкретный матч, а о планомерной работе и отлаженности механизма. Энрике сильно прокачал этот элемент. Даже когда «ПСЖ» был не в форме и создавал мало моментов, с этой стадией не было никаких проблем.

Команда играет в короткий пас и атакует структурно. Такие вводные данные дают хорошую базу в момент потери (всегда много игроков в зоне мяча). Дальше все упирается в скорость реакции и слаженность. Кроме этого, помогают качества игроков: например, реактивный Ашраф Хакими в этом режиме – просто чит-код.

В контексте конкретного матча контрпрессинг помогал не допускать контратак и запускать одну волну атаки за другой. Постоянные зрители «ПСЖ» знали, что команда владеет этим элементом на топ-уровне . Теперь посмотрели на фоне «Ливерпуля». Будущий чемпион Англии не справился.

Причина №4: опорники «Ливерпуля» терялись в непривычном сценарии

Летом главной трансферной темой вокруг «Ливерпуля» была покупка профильного опорника. Перехода Мартина Субименди не случилось, но Слот гениально разобрался: передвинул Райана Гравенберха глубже и создал ему комфортные условия.

Формула примерно такая: «Ливерпуль» умеет обороняться через удержание мяча + Гравенберху помогает объемный Алексис Мак Аллистер + оба хороши в индивидуальных дуэлях.

Важно: план Слота при обороне многое сводит к дуэлям и максимально избавляет опорников от сценариев, где нужно разрываться между угрозами. Против «ПСЖ» не получилось : соперник владел мячом больше 70%, нагружал опорную и использовал хитрую ротацию.

Возникали провалы.

Во множественном числе.

Причина №5: Мендеш съел Салаха. Но выключился, когда Мо ушел

Локальный аспект доминирования «Парижа» – дуэль Нуну Мендеша с Мо Салахом. Египтянин впервые в сезоне не нанес ни одного удара по воротам. Более того, Салаха впервые в сезоне заменили, когда «Ливерпуль» не вел. Обычно Слот осмеливается, только когда команда сделала результат. Сейчас пришлось вносить изменения при ничейном счете – настолько Мендеш уничтожал.

Португалец блистал в двух вариациях.

● В персональном прессинге «ПСЖ» . «Ливерпуль» пытался выходить в том числе забросами на Салаха. Несмотря на рост, у Мо вполне подходящие качества (корпус и топовый прием мяча). От Мендеша требовались в первую очередь навыки борьбы. Справился: либо оттеснял Салаха от мяча, либо максимально усложнял прием до прихода партнеров.

● При сдерживании 1-в-1, но на земле . Таких моментов поменьше, но Мендеш все равно был прекрасен. Закончил матч с восемью удачными отборами – лучший показатель в командах. Что важно – не проиграл ни в одной дуэли. Выиграл все восемь попыток.

Уход Мо с поля – лучшая награда стараниям, но есть один нюанс. Выключив Салаха, Мендеш почему-то выключился сам. Пропущенный мяч – тотальный провал концентрации .

Мендеш начинал дуэль с Харви Эллиоттом с гандикапом в 10-15 метров.

Завершил с таким же отставанием, выключившись из эпизода.

А ведь MVP был так близок.

Второй тайм получился менее страшным. «Ливерпуль» смирился с ролью и выжидал

Во втором тайме «Ливерпуль» уступил по владению даже больше, чем в первом (73% против 68%). Одна из причин: команда смирилась со сценарием и приняла свою роль. Теперь старалась максимально качественно играть на сдерживание.

Все – и в особенности вингеры, включая Салаха – опустились глубже. В таком режиме давление «ПСЖ» было велико, но моментов стало поменьше, чем в первой половине. «Париж» чаще форсировал завершение атаки дальними ударами, чуть реже проникал в убойные зоны и меньше давил волнами.

Помогли и замены Слота. Например, он пришел к сочетанию Кертис Джонс – Доминик Собослаи в атаке, которое использовал против «Сити», когда отдавал мяч. Тогда голландец объяснял ход пониманием, что придется больше обычного обороняться на своей половине. Другие ходы заслуживают не меньшего внимания. Давайте к ним.

Замены Слота – колдовство

Способность Арне переворачивать рисунок игры мы много раз отмечали по ходу сезона. Сейчас важно прочертить разницу. Обычно Слот обходится без помощи запасных. Вмешательство происходит через перераспределение функций и ролей среди основных. Эффект запасных заметен только в момент, когда «Ливерпулю» уже добыл результат и его нужно удерживать. На этом этапе для Слота важны так называемые «клозеры» – игроки, которых он выпускает, когда нужно сушить игру. Самый яркий пример – топовый разрушитель Ватару Эндо.

Показательно, что за весь сезон джокеры «Ливерпуля» организовали только пять мячей в АПЛ. Это сильно средний показатель, ни в какое сравнение с лидерами. Например, у «Борнмута» Андони Ираолы 12 мячей при куда меньших ресурсах.

В общем, Слот обычно не рассчитывает на то, что запасные перевернут для него матч. Обычно с этим справляется основа. Но что поделать – в последнее время Арне впечатляет даже в этом аспекте . Выбор момента для замены и скорость, с которой запасные решают, впечатлит даже Ираолу.

Игра с «Ноттингем Форест». На 65:00 на поле появляется Костас Цимикас и Диогу Жота. На 65:22 они организуют мяч с углового. Благодаря нему «Ливерпуль» уходит от поражения.

Теперь не такой же быстрый эффект, но все равно впечатляющий. Харви Эллиотт заменил Мо Салаха на 85:42. На 86:28 уже забил решающий мяч.

Настоящая магия.

***

«ПСЖ» играл значительно лучше. «Ливерпуль» можно похвалить за стойкость и за динамику. Не посыпались, а, наоборот, по ходу матча все комфортнее и увереннее себя чувствовали. Похвальная адаптивность, но в стартовых рисунках парижане подавили соперника во всех стадиях.

Главная причина победы «Ливерпуля» – грандиозный Алиссон . Без бразильца мы бы обсуждали не тонкие ходы и прогресс внутри матча, а провал стартового плана. Поскольку здесь не подгоняют под результат, провал мы тоже обсудили, но еще сделали акцент на редких положительных аспектах «Ливерпуля».

Интригующим превью к ответной игре служат слова Витиньи: «Провести матч на таком уровне очень-очень трудно. Мы ограничили такого мощного соперника до одного шанса, до одного удара. Мы показали, что мы за команда. Мы выиграем на «Энфилде». С нашим уровнем игры в этом матче победа была бы более, чем заслуженной. Мы создали много моментов, но просто не забили».

С одной стороны, давший дерзкое обещание португалец прав: «ПСЖ» был лучше и при повторении такого уровня перфоманса вполне может выиграть даже на «Энфилде». С другой, «Ливерпуль» увез комфортный счет, а повторить такой перевес на выезде – мегатрудная задача.

«Это лучший матч в моей жизни». «ПСЖ» сделал все для победы – но Алиссон спас «Ливерпуль» и помог выиграть пасом!

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Фото: eastnews.ru /Christophe Ena