Эллиотт забил «ПСЖ» на 87-й минуте, выйдя вместо Салаха на 86-й

Харви Эллиотт забил «ПСЖ» через минуту после выхода на замену.

Полузащитник «Ливерпуля» вышел на поле вместо Мохамеда Салаха на 86-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов. На 87-й минуте Эллиотт открыл счет в матче после передачи Дарвина Нуньеса – этот гол стал победным для мерсисайдцев.

Ответная встреча «Ливерпуля и «ПСЖ » на «Энфилде» пройдет в следующий вторник, 11 марта.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.