Эллиотт забил «ПСЖ» на 87-й минуте, выйдя вместо Салаха на 86-й
Харви Эллиотт забил «ПСЖ» через минуту после выхода на замену.
Полузащитник «Ливерпуля» вышел на поле вместо Мохамеда Салаха на 86-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов. На 87-й минуте Эллиотт открыл счет в матче после передачи Дарвина Нуньеса – этот гол стал победным для мерсисайдцев.
Ответная встреча «Ливерпуля и «ПСЖ» на «Энфилде» пройдет в следующий вторник, 11 марта.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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