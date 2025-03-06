Тренер «Бреста» Руа об Алиссоне с «ПСЖ»: «Он был Иисусом. На «Энфилде» можно победить, если вратарь «Ливерпуля» будет не так силен»
Эрик Руа сравнил Алиссона с Иисусом после матча ЛЧ.
«ПСЖ» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала.
Вратарь англичан Алиссон совершил девять сэйвов.
«ПСЖ» оступился в одном лишь эпизоде, проведя весь матч в атаке. Смотря на игру, можно сказать, что на «Энфилде» это возможно [победить].
Если вратарь у соперника будет не так силен. Сегодня он был Иисусом…» – сказал главный тренер «Бреста» в интервью Le Parisien.
Алиссон – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Ливерпуля» обошел Родриго, Кейна и Эдегора
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get Football News France
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