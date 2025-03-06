Тренер «Бреста» Руа об Алиссоне с «ПСЖ»: «Он был Иисусом. На «Энфилде» можно победить, если вратарь «Ливерпуля» будет не так силен»

Эрик Руа сравнил Алиссона с Иисусом после матча ЛЧ.

«ПСЖ » на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала.

Вратарь англичан Алиссон совершил девять сэйвов .

«ПСЖ» оступился в одном лишь эпизоде, проведя весь матч в атаке. Смотря на игру, можно сказать, что на «Энфилде» это возможно [победить].

Если вратарь у соперника будет не так силен. Сегодня он был Иисусом…» – сказал главный тренер «Бреста » в интервью Le Parisien.

Алиссон – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Ливерпуля» обошел Родриго, Кейна и Эдегора