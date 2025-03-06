9 сэйвов Алиссона в матче с «ПСЖ» – повторение рекорда плей-офф ЛЧ. Куртуа и Лунин делали это раньше
Алиссон повторил рекорд по количеству сэйвов в матче плей-офф ЛЧ.
Голкипер «Липерпуля» 9 раз спас ворота своей команды в первом матче 1/8 финала против «ПСЖ» (1:0).
За время сбора статистики, начиная с сезона-2003/04, ни одному вратарю не удавалось совершить больше сэйвов в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Алиссон повторил рекорд двух вратарей «Реала» – Тибо Куртуа сделал 9 сэйвов в финале ЛЧ-2021/22 против «Ливерпуля», а Андрей Лунин – в матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» в феврале 2024-го.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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