9 сэйвов Алиссона в матче с «ПСЖ» – повторение рекорда плей-офф ЛЧ. Куртуа и Лунин делали это раньше

Алиссон повторил рекорд по количеству сэйвов в матче плей-офф ЛЧ.

Голкипер «Липерпуля» 9 раз спас ворота своей команды в первом матче 1/8 финала против «ПСЖ » (1:0).

За время сбора статистики, начиная с сезона-2003/04, ни одному вратарю не удавалось совершить больше сэйвов в матче плей-офф Лиги чемпионов .

Алиссон повторил рекорд двух вратарей «Реала » – Тибо Куртуа сделал 9 сэйвов в финале ЛЧ-2021/22 против «Ливерпуля », а Андрей Лунин – в матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» в феврале 2024-го.