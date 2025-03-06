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  • Пономарев о Захаряне: «Станет хрустальным, как Дзагоев. Травма передней поверхности бедра ужасна и не лечится ни черта! Даже в Россию возвращаться бесполезно»
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Пономарев о Захаряне: «Станет хрустальным, как Дзагоев. Травма передней поверхности бедра ужасна и не лечится ни черта! Даже в Россию возвращаться бесполезно»

Владимир Пономарев дал неутешительный прогноз насчет Арсена Захаряна.

«У Захаряна неприятная травма, ужасная. Она долго заживает. Не знаешь, когда восстановишься. Там создается такой узелок, который дает натяг, всегда его чувствуешь.

Повреждение передней поверхности бедра не дает разбежаться, при ударах по мячу это чувствуется. Ты сам себя тормозишь во время этой травмы.

Мне очень жаль его, потому что ему всего 21 год, очень рано он начал травмироваться. Самое страшное, что он всегда будет ее тянуть. Не лечится она ни черта! Даже мениски, переломы и крестообразные – это еще ерунда. 

Захарян станет хрустальным футболистом. У нас уже такой был – Дзагоев. Он же постоянно заднюю поверхность бедра тянул. Вот и закончил на этом.

Если Захарян так продолжит, то закончит как Дзагоев. А что такого? Ничего удивительного нет. Будет через матч травму получать. Ему даже в Россию возвращаться бесполезно, это не поможет. Может, будет лечиться там до конца контракта», – сказал бывший защитник ЦСКА.

У Захаряна травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Сосьедада» в воскресенье впервые в сезоне вышел в старте и забил

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАрсен Захарян
logoРеал Сосьедад
logoАлан Дзагоев
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
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