«Реал Сосьедад» о травме Захаряна: «Арсен еще несколько дней будет работать индивидуально»
В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Российский полузащитник был заменен в перерыве матча с «Леганесом» в 25-м туре (3:0). Позже выяснилось, что у Арсена травма прямой мышцы бедра.
«Еще несколько дней Арсен будет работать индивидуально, чтобы восстановиться. Точнее сориентировать по срокам пока что не можем», – сообщили в «Реал Сосьедад».
В текущем сезоне Захарян провел 4 матча и отметился голом и голевой передачей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости