«Реал Сосьедад» о травме Захаряна: «Арсен еще несколько дней будет работать индивидуально»

В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна.

Российский полузащитник был заменен в перерыве матча с «Леганесом» в 25-м туре (3:0). Позже выяснилось , что у Арсена травма прямой мышцы бедра.

«Еще несколько дней Арсен будет работать индивидуально, чтобы восстановиться. Точнее сориентировать по срокам пока что не можем», – сообщили в «Реал Сосьедад ».

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча и отметился голом и голевой передачей.