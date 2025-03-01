Захарян не сыграет с «Барселоной», сообщили в «Сосьедаде»: «Он работает хорошо, но все еще испытывает боль в мышцах»

Арсен Захарян не примет участие в матче с «Барселоной».

Полузащитник «Реал Сосьедад» был заменен в перерыве матча с «Леганесом» в 25-м туре (3:0). Позже выяснилось , что у него травма прямой мышцы бедра. Брат футболиста говорил , что Арсен будет готов к матчу с «Барселоной».

«Сосьедад» встретится с каталонской командой в 26-м туре Ла Лиги . Игра состоится завтра, 2 марта.

«Арсен не поедет с командой в Барселону. Он работает хорошо, но все еще испытывает боль в мышцах», – сообщили в пресс‑службе «Реал Сосьедад ».