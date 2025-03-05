Агент Захаряна: «С «МЮ» Арсен точно не сыграет. Перегрузил бедро в матче с «Леганесом», был микронадрыв. Когда вернется на поле – неизвестно»
Агент Арсена Захаряна сообщил, что хавбек не сыграет с «МЮ» в Лиге Европы.
Полузащитник «Реал Сосьедад» был заменен в перерыве матча Ла Лиги с «Леганесом» (3:0) 25 февраля. Позже выяснилось, что у Захаряна травма прямой мышцы бедра.
«Пока никакой информации, когда Арсен вернется на поле, нет. С «Манчестер Юнайтед» он точно завтра играть не будет. Он потихоньку тренируется, но когда вернется на поле – неизвестно.
Был интенсивный первый тайм против «Леганеса» от Арсена, было много дальних ударов в его исполнении. Было много работы, и когда ты бьешь по воротам, то работает верхняя поверхность бедра. Арсен немного перегрузил бедро, был микронадрыв», – сказал Геннадий Голубин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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