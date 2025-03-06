Моуринью о сокращении дисквалификации с 4 до 2 матчей: «Глава дисциплинарного комитета праздновал мое отстранение в футболке «Галатасарая». Только здесь можно осознать масштабы»
27 февраля главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на 4 матча чемпионата Турции за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби в 25-м туре (0:0). Также Моуринью был оштрафован на 42 500 евро.
1 марта стало известно, что дисквалификацию Моуринью сократили с четырех матчей до двух.
«В день, когда было принято решение о моей дисквалификации на четыре матча, общественность узнала, что глава дисциплинарного комитета праздновал это событие в кругу друзей в футболке «Галатасарая».
Только здесь можно осознать масштабы этого», – сказал Моуринью.
Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны»
«Фенербахче» подаст в суд на «Галатасарай» после обвинений Моуринью в расизме: «Они пытались манипулировать словами Жозе. Это отвратительно»
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