Моуринью о сокращении дисквалификации с 4 до 2 матчей: «Глава дисциплинарного комитета праздновал мое отстранение в футболке «Галатасарая». Только здесь можно осознать масштабы»

Жозе Моуринью заявил, что его дисквалификацию сократили из-за скандала.

27 февраля главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на 4 матча чемпионата Турции за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби в 25-м туре (0:0). Также Моуринью был оштрафован на 42 500 евро.

1 марта стало известно, что дисквалификацию Моуринью сократили с четырех матчей до двух.

«В день, когда было принято решение о моей дисквалификации на четыре матча, общественность узнала, что глава дисциплинарного комитета праздновал это событие в кругу друзей в футболке «Галатасарая».

Только здесь можно осознать масштабы этого», – сказал Моуринью.

Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны»

«Фенербахче» подаст в суд на «Галатасарай» после обвинений Моуринью в расизме: «Они пытались манипулировать словами Жозе. Это отвратительно»

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